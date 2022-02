JO Pékin 2022 : Eileen Gu décroche son premier titre olympique en ski big air

A l’entendre, elle a pris la décision de tenter cette figure après en avoir parlé à sa mère : "On s’est parlé juste avant le dernier saut et elle m’a dit de ne pas tenter le "16", mais je voulais vraiment le tenter et j’ai pris la décision car il fallait tout tenter", a-t-elle assuré.

Sa dauphine, la Française Tess Ledeux, lui a rendu hommage : "Elle a mieux skié que moi", tout en remarquant que la Chinoise disposait de moyens, financiers et matériels, autrement plus importants que les siens.

"On n’a pas les mêmes infrastructures, pas les mêmes moyens, cela fait trois semaines qu’elle est ici, qu’elle peut être "focus" sur les Jeux. Elle a dû faire tous les modules un miliard de fois, ce n’est pas notre cas, mais je suis super contente d’avoir ce niveau-là", a remarqué Ledeux.

Gu est en lice pour réaliser un impressionnant triplé dans les épreuves de ski freestyle puisqu’elle s’alignera aussi en slopestyle le 14 février et en half-pipe quatre jours plus tard.

Née en Californie d’un père américain et d’une mère chinoise, Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine, où elle est rapidement devenue très populaire et une attraction pour les annonceurs et publicitaires.

En 2021, elle a remporté les titres mondiaux en slopestyle et half-pipe, ainsi que la médaille de bronze en big air.