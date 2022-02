JO Pékin 2022 : Eileen Gu dans la troisième dimension en ski freestyle

Elle est Chinoise, elle a 18 ans et elle a survolé vendredi l'épreuve de ski half-pipe. Eileen Gu a encore pris une autre dimension avec sa troisième médaille olympique et sera assurément l'une des stars de ces JO 2022.

Assurée de l'or avant même son troisième run de la finale, la jeune championne s'est offert le luxe d'une dernière descente sans pression, à la parade face aux tribunes pour une fois bruyantes du snowpark de Zhangjiakou.

"J'étais transportée par l'émotion et je me suis dit que j'avais vraiment mérité ce tour d'honneur. Un beau point final à cette incroyable aventure olympique", a-t-elle réagi dans l'aire d'arrivée. "Je suis épuisée, mais tellement heureuse. Je viens de vivre les deux plus belles semaines de ma vie".

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Eileen Gu, objet de toutes les attentions dans le pays organisateur, a écrasé comme attendu sa discipline de prédilection avec un meilleur run de 95,25 points, loin devant toutes ses rivales.

La Canadienne Cassie Sharpe, championne olympique 2018, a pris la deuxième place avec 90,75 points, devant sa compatriote Rachael Karker (87,75 points), médaillée de bronze.

Championne du monde en titre du half-pipe, la Chinoise dispose d'une marge conséquente sur la concurrence dans cette discipline technique, dont elle s'est déjà adjugé le globe de cristal cette saison en s'imposant lors de chacune des étapes de Coupe du monde qu'elle a disputées.