JO Pékin 2022 : Du paradis à l'enfer, de l'or à la disqualification pour le Hongrois Liu en short-track

La finale du 1000m de short-track des Jeux Olympiques de Pékin 2022 se déroulait ce lundi sur la piste ovale du Palais Omnisport. Et la course a donné lieu à un scénario surprenant.

La médaille d'or se joue à même la ligne entre le Hongrois Shaolin Sandor Liu et le Chinois Ziwei Ren et c'est le Hongrois qui franchit la ligne en premier pour un bout de patin et croit remporter la médaille d'or.

Mais il n'y a pas qu'en foot que le VAR peut venir bouleverser les choses et faire passer les sportifs par toutes les émotions.

Après analyse vidéo, Liu est disqualifié pour avoir changé de ligne et touché un autre concurrent. Ziwei Ren est donc sacré champion Olympique en short-track sur le 1000m et Shaolin Sandor Liu n'a plus que ses yeux pour pleurer.