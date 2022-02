JO Pékin 2022 : Double fracture ouverte pour l’Américaine Nina O’Brien

Nina O’Brien a chuté lundi lors de la deuxième manche du slalom géant et a été opérée d’une fracture ouverte. "Nina souffre d’une fracture complexe aux tibia et péroné de la jambe gauche. Elle a été soignée à l’hôpital de Yanqing où son état a été stabilisé par les médecins chinois. Elle va retourner aux Etats-Unis pour de plus amples examens et pour se rééduquer", a expliqué le porte-parole sans donner plus de détails ni de durée de son indisponibilité.

Dixième du géant des Mondiaux l’an dernier, Nina O’Brien, 24 ans, sera remplacée dans l’équipe américaine par AJ Hurt pour le slalom prévu mercredi.

Le slalom géant a été remporté par la Suèdoise Sara Hector.