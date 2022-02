JO Pékin 2022 : Coup de coude, balayette, la vie d'arbitre peut être compliquée en hockey sur glace

On le sait, les contacts sont parfois très virils en hockey sur glace. Et on en a encore eu la preuve ce mercredi lors du match entre la Suisse et la Russie.

Si la plupart du temps, ces contacts se passent entre joueurs, ici un des arbitres de la rencontre s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

En effet, celui-ci se trouvait derrière le but suisse et alors qu'un des joueurs helvètes approchaient pour récupérer le palet, un Russe est venu lui mettre un sacré coup de physique et a propulsé le Suisse contre les balustrades.

Le pauvre arbitre se trouvait sur le chemin et s'est fait heurter par le Suisse de plein fouet, se faisant même balayer au sol par la crosse du joueur suisse lorsque celui-ci s'est retourné pour repartir.

Inutile de préciser que l'arbitre a passé un sale quart d'heure. La puissance du choc est encore plus impressionnante en caméra embarquée.