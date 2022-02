JO Pékin 2022 : Corinne Suter remporte la descente et décroche son premier titre olympique

Suter a su se montrer impeccable dans les parties techniques et profiter de sa supériorité sur les portions plus plates, de "glisse", pour devenir la deuxième skieuse à remporter de façon consécutive les titres mondiaux et olympiques en descente, après l’Américaine Lindsey Vonn (2009 et 2010).

Également vainqueure du globe de la spécialité en 2020 et vice-championne du monde en 2019, la Schwytzoise de 27 ans a su se relever d’une lourde chute en septembre à Zermatt (Suisse), lui laissant des contusions osseuses sur les deux tibias et des écorchures au visage.

"Je suis très heureuse de mon run. Je n’étais pas sûre de moi en passant la ligne, parfois j’avais l’impression d’avoir le vent de face, puis dans le dos ou de côté, ce n’était pas une course facile", a expliqué la Suissesse.

Pour Sofia Goggia, partie deux dossards avant Suter, c’est un pari presque gagné. Trois semaines après une entorse du genou gauche, la fantasque italienne est donc passée à 16/100 d’un deuxième titre olympique consécutif.

Un long cri animal, puis un baiser goulu à la caméra d’arrivée. Le show Goggia a bien eu lieu lorsque la Bergamasque de 29 ans a franchi la ligne en tête avec son dossard N.13, après une descente magnifique, des "trajectoires de tigresse" selon sa propre expression et la douce odeur du miracle qui montait aux narines.

La performance semblait impossible il y a trois semaines, lorsque l’Italienne avait subi une entorse du genou gauche après une lourde chute sur le super-G de Cortina d’Ampezzo (Italie). Engagée dans un processus de guérison express, "SuperSofia" a su revenir à temps, peut-être pas à 100%, mais assez pour monter sur un deuxième podium olympique de descente après sa victoire en 2018.

Dans le ski alpin féminin, seule l’Allemande Katja Seizinger était déjà montée deux fois sur le podium de la descente des JO (victoires en 1994 et 1998).

L’Italienne Nadia Delago (24 ans), qui ne compte aucun podium en Coupe du monde, a pris la troisième place à 57/100 de Suter.