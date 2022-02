JO Pékin 2022 – Biathlon : Les Belges déçus de la faillite collective sur le pas de tir, "pour pouvoir exister, ça passe par des bons tirs"

Le 20km individuel hommes de biathlon des Jeux Olympiques de Pékin se déroulait ce mardi et c’est le Français Quentin Fillon Maillet qui s’est imposé. Une course qui a vu la délégation belge complètement passée à côté de son sujet.

Florent Claude, premier Belge a terminé 75 à plus de 8 minutes du vainqueur. Thierry Langer a bouclé les 20 bornes en 77e position à près de 8 minutes 30, Tom Lahaye-Goffart est lui 90e à plus de 13 minutes et César Beauvais pointe, lui, à la 91e et avant-dernière place à 14 minutes.

Point commun entre les Belges, ils sont tous complètement passés à côté de leur sujet sur le pas de tir. Cinq fautes sur 20 tentatives pour Claude et Langer et sept fautes pour Lahaye-Goffart et Beauvais.

Le moral était donc en berne au moment de se présenter au micro de David Bertrand. Tom Lahaye-Goffart était le plus cash d’entre tous et qualifiait même sa course de honteuse.

Florent Claude était, lui aussi, déçu de sa prestation : "Surtout au niveau du pas de tir. Cinq fautes, ça fait cinq minutes de pénalité. C’est beaucoup trop. C’est clairement une course à oublier. Il faudra voir où sont les balles ratées pour samedi. Il reste encore le sprint et la poursuite, puis il y aura encore le relais et peut-être la mass start. Tout n’est pas à jeter, mais il n’y a pas grand-chose à garder de cette course. C’est sûr que j’aurais aimé un meilleur départ".

Pour Thierry Langer qui revient d’une fracture du pied, le résultat est décevant mais les sensations sur les skis étaient encourageantes : "C’était dur aujourd’hui. C’est la plus longue compétition, après huit semaines sans compétition. Sur le pas de tir, ça n’a pas marché comme on le voulait. Sept fautes, c’est beaucoup trop. La place n’est pas satisfaisante mais je suis quand même confiant pour la suite parce que la forme est là. Il faudra juste améliorer le tir. J’essaierai d’accrocher le top 60 sur le sprint pour accrocher la poursuite".

César Beauvais s’en voulait également de ne pas avoir été capable de régler la mire sur le pas de tir : "Je suis vraiment frustré de mon dernier tir (4 fautes), de ma course. Ce n’est pas comme ça que je voulais commencer mes premiers Jeux. Je partais pour bien faire, pour faire le job au niveau du tir et du ski. Louper quatre balles au dernier tir, je n’ai pas le droit de faire cette erreur. On n’a pas le droit de faire autant de fautes, on n’est pas encore au niveau des meilleurs sur les skis donc pour pouvoir exister, ça passe par des bons tirs. Il y a une revanche à prendre sur le sprint".