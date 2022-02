JO Pékin 2022 – Bart Swings et sa médaille d’or "incroyable" : "J’étais vraiment le plus fort"

Après l’Argent à Pyeongchang en 2018, Bart Swings a couronné son rêve en décrochant l’Or sur le départ groupé de patinage de vitesse samedi aux Jeux Olympiques de Pékin 2022. Le Louvaniste est ainsi devenu le premier double médaillé de l’histoire des sports d’hiver en Belgique.

Fou de joie, Swings est passé devant les caméras de la RTBF pour nous faire part de son euphorie.

"C’est vraiment un rêve. C’est un peu surréaliste, vraiment incroyable", a commenté Swings après une course pas vraiment évidente tactiquement. "C’était une course parfaite mais cela a quand même été une course difficile. Les Néerlandais ne m’ont pas rendu la vie facile. C’était chaud mais à la fin, ça s’est bien passé. J’étais ici pour ça et je suis super heureux qu’à la fin, je sois parvenu à gagner. C’est quelque chose de vraiment incroyable.

Je ne sais pas si j’ai vraiment fait une course intelligente. J’ai dû boucher beaucoup de trous. J’ai souvent dû réagir face aux Néerlandais et j’ai emmené quelques sprinteurs derrière moi. Heureusement, j’ai encore pu sprinter à la fin. Je pense donc que j’étais bien le plus fort aujourd’hui."