JO Pékin 2022 : Bart Swings décroche une médaille d’or historique pour la Belgique en patinage de vitesse

Historique ! Bart Swings est entré dans la légende du sport belge samedi en décrochant la médaille d’or lors du départ groupé de patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022.

Dans sa discipline de prédilection, le Louvaniste a raflé la mise au terme d’une course haletante pour s’offrir une deuxième médaille personnelle aux Jeux Olympiques après sa médaille d’argent, sur cette même épreuve, lors des JO de Pyeongchang 2018.

Malgré la grosse pancarte de favori affichée dans son dos, Swings a géré la pression comme un grand champion et ne s'est pas laissé déstabiliser. Toujours en tête et aux aguets, le Belge s'est présenté dans le dernier des 16 tours au programme en position idéale avant d'aborder le sprint final. Sa progression dans la dernière ligne droite lui a finalement permis d'émerger et de franchir la ligne d'arrivée les bras levés devant les Coréens Jae Won Chung et Seung Toon Lee. Un véritable exploit.