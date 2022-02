JO Pékin 2022 : Bart Swings 7e du 5000m, le Suédois van der Poel sacré

Troisième tentative et toujours pas de médaille pour Bart Swings au 5.000m olympique en patinage de vitesse. Le Belge, qui visait surtout un top 5 dans cette épreuve, se classe finalement à la 7e place.

Dans cette discipline où les patineurs sont associés en paire pour réaliser leur chrono, le Belge était en compagnie du Suédois Nils van der Poel, détenteur du record du monde et véritable phénomène du 5.000m. van der Poel a d’ailleurs décroché la médaille d’or grâce à un finish de feu. Le Belge Bart Swings n’a lui pas pu suivre son adversaire et a un peu fléchi sur la fin, terminant donc à la 7e place.

Après avoir terminé au pied du podium en 2014, à Sotchi, le trentenaire originaire d’Herent avait ensuite pris la 6e place, 4 ans plus tard à Pyeongchang.

Le Néerlandais Patrick Roest et le Norvégien Hallgeir Engebraaten complètent le podium de ce 5000m.

Les Jeux Olympiques de Bart Swings sont encore loin d’être terminés. Pour espérer une médaille, le Belge est un des favoris pour la Mass start, la course groupée (prévue samedi 19 février), discipline dans laquelle il est double champion d’Europe en titre et médaillé d’argent aux JO 2018. Le Belge s’aligne aussi sur le 1500m mardi et le 10.000m vendredi.