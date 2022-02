JO Pékin 2022 : Bart Swings 10e sur le 10.000m en patinage de vitesse, médaille d'or et record du monde pour van der Poel

Après le 1500m et le 5000m, Bart Swings s'attaquait au 10.000m sur ces Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Le Belge a terminé a une belle dixième place, lui qui avait le 12e et dernier chrono des engagés en finale.

Parti prudemment, Swings a grapillé des places sur la deuxième partie de la course et pontait à la 8e place provisoire à quelques tours de l'arrivée mais le Belge n'a pas réussi à fournir le petit effort supplémentaire pour conserver cette position et a glissé à la 10e place à l'arrivée.

Swings termine ce 10.000m à 31.69s du médaillé d'or, le Suédois Nils van der Poel qui a réalisé un nouveau record du monde en 12:30.74.

Le Néerlandais Patrick Roest prend la deuxième place à 13.85s du vainqueur. L'Italien Davide Ghiotto est médaillé de bronze à 15.24s.