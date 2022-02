JO Pékin 2022 

"C’est sûr que ce ne sont pas les olympiades que j’attendais. Blessé avant d’arriver ici… J’ai galéré comme un fou pour que ça se fasse. Finalement, on a quand même réussi à prendre le départ. Première manche moyenne, seconde manche vraiment moyenne, du coup résultat moyen. Ça reste quand même un résultat aux JO et la prochaine fois, dans quatre ans, il va falloir mettre les bouchées doubles et aller chercher mieux que ça", analysait le skieur liégeois.

"Je ne pense pas avoir pris énormément de risques. Il fallait juste bien gérer. Sur les skis je n’étais pas à 100%. Je n’ai pas pris 100% des risques. L’objectif était de faire une course correcte et ne pas hypothéquer le reste de ma saison. A ce niveau-là, mission réussie. Il reste encore trois grosses épreuves de coupe du monde et si je les fais bien je peux aller faire la finale à Courchevel. Des belles choses à faire et on va mettre la poignée dans l’angle et faire autre chose qu’ici", assure Armand Marchant.