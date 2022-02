JO Pékin 2022 : après les USA, c’est le Canada qui se fait sortir en hockey sur glace

Les quarts de finale en hockey sur glace auront amené leur lot de surprises. Imaginez après les Etats-Unis, c’est une autre équipe favorite qui passe à la trappe. Le Canada s’est fait sortir par la Suède, score final 2-0, il n’y aura pas de dixième sacre olympique cette année pour les Canadiens.

C’est vrai, comme les Américains, les Canadiens étaient privés des stars de NHL (Ligue nord-américaine de hockey sur glace), retenues par la ligue à cause du Covid-19. N’empêche, la Suède était supérieure. La rencontre s’est jouée dans le dernier tier-temps, Lucas Wallmark a ouvert le score à la 50e sur un tir dévié et Anton Lander a parachevé le travail en fin de rencontre en profitant de l’absence de gardien dans le but canadien.

En demi-finale, la Slovaquie affrontera la Finlande tandis que la Russie sera opposée à la Suède. En 2018, à Pyeongchang, les Russes avaient battu l’Allemagne en finale.