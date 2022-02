JO Pékin 2022 : 3e médaille d'or pour le Russe Bolshunov sur un 50 km de fond écourté, De Marre 47e

Thibaut De Marre a pris la 47e place du 50 km, réduit à 30 km en raison des conditions météo, en ski de fond messieurs, samedi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

La victoire est revenue au Russe Alexander Bolshunov, tandis que l'autre grand favori, le Norvégien Johannes Klaebo, a abandonné à mi-course.

Bolshunov s'offre une cinquième médaille à Pékin, la troisième en or après ses victoires dans le skiathlon et le relais 4x10 km. Il a aussi décroché l'argent du 15 km classique et le bronze du relais sprint.

Klaebo comptait aussi quatre médailles avant le départ, lui qui a fait la loi sur les épreuves de sprint, individuelle et par équipes.

Parti avec le dossard 56, Thibaut De Marre s'est hissé dans les 50 premiers après 8 km de course et a continué à gagner quelques places pour terminer 47e en 1h19:53.8, à 8:21.1 du vainqueur.

Bolshunov s'est imposé en 1h11.32.7, avec 5.5 et 7.0 d'avance sur son compatriote Ivan Yakimushkin et le Norvégien Simen Hegstad Krueger, qui prennent les médailles d'argent et de bronze.

Pour la dernière course de sa carrière, le Suisse Dario Cologna, quadruple champion olympique, a pris la 14e place.

Epreuve-reine du ski de fond, équivalent du marathon en athlétisme pour son prestige, le 50 km a été réduit à 30 km en raison des conditions météo extrêmes (fortes rafales de vent et froid extrême), et le départ a été reporté d'une heure.

Il s'agissait de l'avant-dernière course de ski de fond au programme des Jeux de Pékin, avant le 30 km femmes qui refermera dimanche les épreuves des JO 2022. La Fédération internationale de ski (FIS) a toutefois indiqué samedi que le programme du 30 km damess pourrait également être adapté en raison de la météo.

Thibaut De Marre, 23 ans, disputait ses premiers Jeux. Le Tournaisien, qui possède la double nationalité franco-belge, avait terminé 59e du 15 km classique, et avait été éliminé lors des qualifications du sprint. Dans le skiathlon, il avait été doublé et n'avait donc pas pu terminer la course.