JO Paris 2024 : Préparation en Belgique et voyage vers le village olympique 2/3 jours avant les compétitions explique Cédric Van Branteghem

À presque un an des Jeux olympiques de Paris de 2024, le directeur général du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a tenu une conférence à Gand pour expliquer les derniers préparatifs et les modalités de déplacement à Paris. Les athlètes belges s’y rendront quelques jours avant leurs épreuves et une rotation sera opérée.

Cédric Van Branteghem privilégie la préparation de la délégation en Belgique, notamment dans les Bases Camps de Gand, d’Anvers, de Louvain-la-Neuve : " On a des infrastructures fantastiques. C’est évident de se préparer en Belgique parce qu’on a de bonnes infrastructures et une proximité géographique avec Paris. "