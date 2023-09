JO Paris 2024 : les premiers enseignements du circuit de VTT cross-country

Interrogé en mai dernier, Pierre De Froidmont (actuellement 13e mondial et champion de Belgique) avait souligné qu’il avait une préférence pour les circuits plus "naturels " comme Mont Saint Anne (Canada) ou même Nove Mesto (République tchèque). Le circuit des Jeux olympiques 2024 en est bien loin. Construit sur l’ancienne décharge d’Élancourt, le circuit, long de 4,35 km , ne comporte pas la moindre portion naturelle et se rapproche plus des circuits auxquels nous ont habitués les derniers Jeux olympiques que ceux de certains circuits mythiques des Coupes du monde XCO.

Au-delà de l’aspect artificiel, ce circuit olympique 2024 répond à tout ce que demandent les tracés de VTT XCO modernes. D’après les images diffusées par Vojo Magazine (média spécialisé), on peut voir que, directement après le départ, vététistes vont faire face à une première montée (800 m pour une quarantaine de mètres de dénivelé). Cette montée est suivie d’une descente relativement fluide composée de l’un ou l’autre passage technique dans lesquels il est possible de prendre différentes lignes. Après ça, arrive la seconde montée (1,12 km pour 57 m de dénivelé), celle-ci se veut assez sinueuse et est entrecoupée par des petits passages techniques et descendants. La dernière descente est technique et sinueuse. Elle demande quelques relances et amène vers une section un peu plus plate, mais pas pour le moins inintéressante puisqu’elle va, elle aussi demander certaines relances. Des efforts qui risquent de faire mal tout au long de la course.