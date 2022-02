Il était dans l’histoire, le voilà désormais dans la légende du sport belge. Favori de la course, le Belge n’a pas fui son statut en prenant ses responsabilités durant toute la course pour finir par s’imposer, sans que son succès ne puisse souffrir de la moindre contestation devant les Coréens Jae Won Chung et Seung Toon Lee.

Après avoir obtenu l’argent lors des derniers JO, voici le Louvaniste sur la plus haute marche du podium. Par sa performance, Swings est devenu le premier Belge à remporter deux médailles lors des Jeux d’hiver et offre à notre pays sa deuxième médaille d’or de l’histoire lors du rendez-vous hivernal.