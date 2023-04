JO de Paris : la parité dans le sport ne signifie pas l’égalité

Depuis 2014, une journée mondiale est dédiée au sport féminin le 24 janvier pour lutter contre sa sous-médiatisation. Mais la terminologie elle-même pose question : préciser "sport féminin" sous-entend que la pratique du sport en général est une affaire masculine. C’est ce que dénonce Pierre Arnaud, dans le livre "Histoire du sport féminin" cité par Les Grenades -RTBF : "Le sport féminin existe-t-il ? Si des femmes pratiquent des sports, cela justifie-t-il que l’on qualifie sexuellement le sport ? Existe-t-il par exemple une musique féminine parce que des femmes jouent d’un instrument de musique ? Ou une peinture féminine, une littérature féminine, une science féminine, etc."

La RTBF a en tout cas prévu de faire du "sport féminin" l’un de ses "nouveaux piliers". En 2021 il représentait 25% des compétitions sportives diffusées, contre 4% pour la moyenne mondiale selon Benoit Delhauteur, responsable des sports à la RTBF. Dans un article paru en janvier 2023, ce dernier estime qu’une plus large médiatisation contribue à la réduction des inégalités dans le milieu sportif, entrainant un cercle vertueux : "Quand on a acheté les droits pour la diffusion des matchs amicaux et de qualification des Red Flames, on savait que l’Union belge allait allouer l’intégralité de ce que nous avons payé au développement du football féminin. Nous jouons donc à la fois notre rôle de diffuseur public en exposant le foot féminin et, en parallèle, on investit pour faire grandir la discipline. Les prix des droits pour les compétitions sportives augmentent et les compétitions féminines n’y échappent pas, même si elles sont globalement encore moins chères que les masculines. La tendance est fortement en hausse pour le sport féminin et, quelque part, tant mieux ! Même si nous payons plus cher, cela fait plus d’argent pour les organisateurs et, au final, pour les sportives. On veut continuer à s’inscrire dans cette spirale positive dans les années qui viennent."