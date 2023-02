JO de Lillehammer 94 : Tonya Harding, Surya Bonaly… les filles rebelles du patinage artistique

Dans cet épisode de L’Histoire Continue, nous évoquons le destin de plusieurs des patineuses qui concouraient aux Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994. Une génération dorée du patinage artistique glissait sur la classe, cette année-là : Kerrigan et Harding, mais aussi la française Surya Bonaly, ou l’ukrainienne Oksana Baiul. Près de 30 ans plus tard, ce sont les figures rebelles de ce sport très codifié et très conformiste, qui restent les plus marquantes.

Notre invité : Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Sport et Vie.