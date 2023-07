JO de Lillehammer 1994 : Tonya Harding, Surya Bonaly… les filles rebelles du patinage artistique

Cette prestation ratée arrive à peine deux mois après l’agression de sa concurrente Nancy Kerrigan. Le commentateur prononce cette phrase énigmatique. “Ce film bizarre et pourtant réel continue”. C’est ce qu’il se passe depuis quelques semaines. La vie réelle de Tonya Harding ressemble à un film bizarre. Depuis que sa plus grande concurrente, Nancy Kerrigan, a été agressée pendant un entraînement. C’est l’affaire Harding-Kerrigan.

"Pourquoi ?" hurle Nancy Kerrigan le 6 janvier 1994. Dans le couloir de la patinoire, la concurrente de Tonya Harding, Nancy Kerrigan se tient le genou droit, sa jambe d’appui. Elle est pliée de douleur. "Un type est arrivé et l’a frappé avec une barre en fer" témoigne une journaliste. Le lendemain, Tonya Harding remporte le titre national, tandis que Nancy Kerrigan ne pourra pas concourir lors des sélections aux Jeux olympiques.

Scandale. L’enquête mène à l’entourage de Tonya Harding. Le FBI perquisitionne : au centre de l’affaire, deux hommes, son mari et son garde du corps. Le comité olympique menace Tonya Harding de la renvoyer. Elle sera ensuite exclue de la fédération américaine de patinage et condamnée à une amende de 110.000 $ et à 500 heures de travaux d’intérêt général pour faux témoignage.

Nancy Kerrigan, elle, remporta la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1994.

Dans cet épisode de L’Histoire Continue, nous évoquons le destin de plusieurs des patineuses qui concouraient aux Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994. Une génération dorée du patinage artistique glissait sur la classe, cette année-là : Kerrigan et Harding, mais aussi la française Surya Bonaly, ou l’ukrainienne Oksana Baiul. Près de 30 ans plus tard, ce sont les figures rebelles de ce sport très codifié et très conformiste, qui restent les plus marquantes.

