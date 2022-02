Henri Nielens : "La victoire de Bart Swings est un exploit tout à fait extraordinaire"

Les patins aux pieds, il n’y a pas que Bart Swings qui a fait vibrer la Belgique comme le rappelle Nielens. "Le bilan est clairement très positif en patinage de vitesse, on finit en apothéose avec une médaille d’or de Bart on a également en short-track des performances tout à fait exceptionnelles. On a une médaille de Hanne Desmet en short-track qui fait en trois distances les places trois, quatre et cinq, ce qui est historique. Son frère a aussi fait une finale B et nos autres patineurs n’ont pas démérité non plus."

Si ces performances incroyables ont eu lieu cette année, c’est loin d’être un hasard. "Dans la grande piste et particulièrement dans le mass start, on a ce transfert du patinage à roulettes à la glace. En Belgique, on a de nombreux de patineurs à roulettes de très haut niveau. Beaucoup passent de la roulette à la glace comme Bart. On a aussi un investissement de plus en plus professionnel avec des patineurs qui n’hésitent pas à s’expatrier et habitent au nord des Pays-Bas à proximité d’une des meilleures patinoires du monde et s’entourent d’un staff le plus pro qui soit."

Comme ce fût le cas pour d’autres sports par le passé, notre consultant espère que ces résultats créent des vocations à l’avenir. "On n’a pas de patinoire de 400 m hélas mais on a des clubs de short-track, particulièrement en Flandres, qui tournent bien. Stijn et Hanne Desmet sont issus à l’origine d’un club belge de Wilrijk. J’espère que ces résultats vont booster le short-track et le patinage de vitesse en général."