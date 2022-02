JO d’hiver : La Norvège, la reine des neiges... mais pourquoi ?

Le jeune Norvégien de 21 ans a écrit un peu plus l’histoire de son pays lors de ces Jeux d’hiver de Pékin 2022. Il est devenu le 1er vainqueur de sa discipline, le ski Big Air, de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver. Avec un score de 95,75 après le premier saut, le Norvégien a enfoncé le clou lors du deuxième et était dès lors irrattrapable. Il en a profité pour faire le troisième saut avec le drapeau national dans les mains. Déjà double vainqueur des X-Games (2018-2019) et de la Coupe du Monde (2020-2021), Birk Ruud rajoute une ligne à son palmarès et une médaille d’or dans l’escarcelle de la Norvège, rentrant dans l’histoire de son pays et des Jeux Olympiques.