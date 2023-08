JO à Paris : la compétition test de natation en eau libre menacée par la pollution

La "dégradation temporaire de la qualité de l’eau", selon la préfecture d’IDF, fait monter le taux le plus scruté, celui de la présence de la bactérie intestinale Escherichia coli. World Aquatics impose pour cette bactérie un taux inférieur à 1000 UFC pour 100 ml pour que la compétition puisse avoir lieu.

Le 27 juillet dernier, se basant sur 42 prélèvements de juin et juillet, la préfecture d’IDF avait donné un feu vert de "principe" à la compétition de ce week-end ainsi qu’à celle du triathlon (17-20 août) dont la partie natation doit se tenir dans la Seine.

Travaux achevés dans les prochains mois"

Jeudi soir, le comité d’organisation des JO, qui doit se servir de cette compétition pour roder parcours et équipements (pontons, bouées…), la mairie de Paris et la préfecture de la région Ile-de-France assuraient dans un communiqué commun qu’à "un an des Jeux, la dynamique d’assainissement se poursuit avec l’achèvement des travaux les plus significatifs d’amélioration de la qualité de l’eau dans les prochains mois, en particulier pour faire face à ces évènements météorologiques exceptionnels".