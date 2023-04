JO 2024: une nouvelle épreuve de marche sur une distance marathon pour équipes mixtes à Paris

Une nouvelle épreuve de marche sera inscrite au programme des compétitions d'athlétisme aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a a annoncé samedi World Athletics.

La fédération internationale d'athlétisme a expliqué s'être accordée avec le CIO, le Comité international olympique, pour intégrer une épreuve de marche sur la distance du marathon, par équipes mixtes. Vingt-cinq pays seront en piste avec un homme et une femme par pays sur une distance 42,195 km divisée en quatre portions plus ou moins de distance égale. Chaque athlète marchera deux fois 10km en alternance (messieurs, dames, messieurs et dames). L'épreuve prendra son départ à 7h30 du matin sous la Tour Eiffel et doit durer environ 3 heures. Elle aura lieu le 7 août 2024. Les modalités de qualifications seront déterminées plus tard, a ajouté World Athletics.