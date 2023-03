JO 2024 : une "contribution positive pour le climat" à prendre avec des pincettes.

Comment aller plus loin pour réduire l’empreinte environnementale des JO suivants ? Des chercheurs avaient préconisé, dans une étude publiée dans Nature en 2021, une véritable révolution. "Trois actions devraient rendre les Jeux plus durables : réduire considérablement la taille de l’événement, faire tourner les Jeux entre les mêmes villes et mettre en œuvre des normes indépendantes de durabilité", prônaient-ils.

Madeleine Orr esquisse également pour le futur des Jeux plus petits, avec moins de spectateurs venus de loin en avion. "A l’avenir, il est possible de réduire la taille et la portée de l’événement, ce qui ouvre la porte à des infrastructures plus petites et moins d’hôtels, moins de déchets sans pour autant éroder l’expérience des athlètes ou le spectacle, qui peut être diffusé par les télévisions du monde entier", souligne-t-elle. "Le monde a adoré regarder Tokyo (2021) et Pékin (2022), même sans les fans", juge la spécialiste. "On peut avoir des jeux plus durables", conclut-elle.