JO 2024 : Thomas Jolly, prodige du théâtre français à la tête de la cérémonie d’ouverture

Il a monté des pièces de Shakespeare dignes de "Game of Thrones" et va recréer "Starmania" : Thomas Jolly, qui va orchestrer la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, prévue sur la Seine, est l’un des metteurs en scène français les plus inventifs de la dernière décennie.

"Surdoué" est un mot qui revient régulièrement dans la presse pour qualifier cet homme de 40 ans, révélé très jeune et connu pour son sens de la dramaturgie, la démesure de ses mises en scène et sa défense d’une "théâtralité exacerbée" grâce à la machinerie et au maquillage.

Pourtant rien ne prédestinait ce Rouennais, né le 1er février 1982 d’un père imprimeur et d’une mère infirmière, à l’art de la scène. Jusqu’à ce qu’il reçoive vers l’âge de six ans un livre de l’écrivain Pierre Gripari qui a écrit de petites pièces pour les enfants et "qu’on peut monter dans sa chambre avec ses amis", confiait-il à l’AFP en 2015.

Il débute les cours de théâtre en cinquième et n’en sort plus, du lycée à la fac et à l’école d’acteurs du Théâtre national de Bretagne. A sa sortie en 2006, il fonde sa compagnie "La Piccola Familia", dont l’effectif est passé de 6 à 60 aujourd’hui.