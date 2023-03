JO 2024 : à J-500, Paris est dans les temps mais doit encore avancer sur la mobilité et la sécurité

Nous sommes le 14 mars 2023. Les JO de Paris s’ouvriront le 26 juillet, soit dans 500 jours exactement. 500 jours, c’est beaucoup et peu à la fois.



Et comme à chaque édition des JO, le marathon d’une organisation qui s’étale habituellement sur 7 ans est en train de se transformer en un sprint final.



Avec, comme à chaque fois également, une course contre-la-montre pour que les installations qui accueilleront les épreuves soient prêtes à temps. Et de ce point de vue là, le comité d’organisation ne panique pas. Près de 90% des stades et sites de compétition seront en principe livrés d’ici la fin de l’année.



Le défi des organisateurs, secoués par la récente polémique du coût exorbitant des places, c’est aujourd’hui de trouver des solutions pour assurer la sécurité et la mobilité. Sécurité liée notamment à la cérémonie d’ouverture, traditionnellement organisée dans un stade et qui se déroulera cette fois, de manière itinérante, sur la Seine et à laquelle assisteront plus d’un demi-million de personnes.



Mobilité enfin des centaines de milliers de spectateurs qui devront se déplacer, en transports en commun, dans une des villes les plus saturées du monde et dont le plan de mobilité pensé dans la perspective des jeux est bien loin de faire encore aujourd’hui, l’unanimité.