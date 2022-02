JO 2022 - Van Branteghem, nouveau CEO du COIB, prône "l'évolution plutôt que la révolution"

Cédric Van Branteghem prendra ses fonctions de CEO du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) le 1er mars prochain. C'est à ce titre qu'il a accompagné le Team Belgium lors des six derniers jours des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Le Gantois a notamment assisté samedi à la médaille d'or de Bart Swings en patinage de vitesse. "Bart est un des porte-drapeaux absolus du Team Belgium, au même titre que Nafi Thiam, Nina Derwael ou Greg Van Avermaet", dit Cédric Van Branteghem. "Après l'argent à Pyeongchang, il a tout misé sur l'or. Et puis il l'a fait, c'est phénoménal".

Au COIB, Cédric Van Branteghem va succéder à Philippe Vander Putten. "Cela ne fait que commencer pour moi", dit l'ancien athlète. "J'ai beaucoup d'ambition et d'éthique de travail pour continuer sur la même lancée. Je veux faire en sorte de trouver des financements suffisants, de réunir les gens et de lancer des projets avec les communautés. En outre, les athlètes doivent savoir qu'ils pourront toujours trouver un refuge sûr au sein de Team Belgium. Nous devons être très présents, y compris en direction du public".

Avec Jean-Michel Saive installé dans le fauteuil présidentiel depuis le mois de septembre, deux postes importants du COIB sont désormais occupés par d'anciens sportifs de haut niveau. "Comme Jean-Michel, je suis pour l'évolution, pas la révolution", dit Cédric Van Branteghem, qui a côtoyé Saive au sein de la Commission des athlètes. "Il est indéniable que la politique portée ces dernières années a déjà porté ses fruits. Nous voulons poursuivre dans cette voie, mais aussi faire mieux. C'est dans notre nature de sportifs de haut niveau".

Avec Jonathan Borlée, Kevin Borlée et Arnaud Ghislain, Cédric Van Branteghem avait pris la 5e place du relais 4x400 aux Jeux de Pékin en 2008. Les Belges avaient ensuite encore gagné une place après la disqualification de la Russie pour dopage. "C'est spécial de revenir ici pour la première fois", avance le Gantois. "J'ai vu le Nid d'oiseau depuis ma chambre d'hôtel et cela a provoqué pas mal d'émotions positives. C'est ici que j'ai vécu le plus grand moment de ma carrière d'athlète et ici que j'ai clôturé ma carrière d'olympien. Et c'est ici que je lance ma carrière de 'professionnel du sport olympique'".