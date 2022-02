JO 2022 – Sui Wenjing et Han Cong titrés sur l’épreuve par couples de patinage artistique

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont remporté la médaille d’or de l’épreuve par couples de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin samedi en Chine. Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov et Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov se parent respectivement d’argent et de bronze.

En tête après le programme court de vendredi après avoir battu le record du monde (84.41), Sui Wenjing et Han Cong ont reçu la meilleure note du programme libre avec 155.47 points. Avec une note totale de 239.88, ils devancent Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, médaillés d’argent avec 239.25 points.

Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, champions du monde en titre, terminent eux sur la troisième marche du podium avec une note totale de 237.71.

À Pyeongchang en 2018, Sui Wenjing et Han Cong avaient pris la médaille d’argent derrière les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot.