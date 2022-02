JO 2022 - Stijn Desmet en désaccord suite à son élimination sur pénalité en séries du 1.000m du short-track

Stijn Desmet a été éliminé en séries du 1.000m en short-track des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, ce samedi, au Palais omnisports de la capitale chinoise, après avoir écopé d'une pénalité dans la 7e série.

Une série chahutée. Après un faux départ, un deuxième départ a été donné. Le Belge, qui dispute ses premiers Jeux, a ensuite chuté peu après le 1er tour mais les juges ont arrêté la course et lui ont permis de prendre un troisième départ.

Nouvelle tentative et nouvelle chute: l'Italien Pietro Sighel et l'Américain Ryan Pivorotto se retrouvaient à leur tour sur la glace. Stijn Desmet terminait la course comme le Hongrois Shaolin Sandor Liu (1:25.262), mais sur base des images, il était jugé responsable de la chute de l'Italien pour avoir changé de trajectoire et pénalisé. "Une disqualification n'est presque jamais juste pour un disqualifié. Je pensais que c'est lui qui venait sur moi. Mais l'arbitre a toujours raison", a raconté le Belge dans les travées du Palais omnisports de la capitale chinoise.

Une disqualification pour le Belge de 23 ans qui s'alignera aussi sur 1.500m (quarts de finale le mercredi 9 février) et sur 500m (qualifications le vendredi 11 février).

"C'est très décevant. Ce n'était certainement pas la course que j'avais imaginée. J'espérais aller plus loin. Mais tu sais que cela peut arriver en short-track."

Plus tôt dans la journée, sa sœur, Hanne Desmet, s'était qualifiée pour les quarts de finale du 500m féminin, prévus lundi.