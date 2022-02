JO-2022/Ski alpin: Marchant, skieur du plat pays qui soulève les montagnes

"J'étais dans un sale état. Les chirurgiens doutaient de me voir retrouver mes capacités. Quand ma maman, vétérinaire, a vu les radios de ma jambe gauche, elle a eu un choc. Elle s'est même demandée si je pourrais remarcher un jour normalement", avoue celui qui devra encaisser sept opérations en moins de trois ans.

Mais la volonté a surmonté la détresse.

"C'est une fierté de se dire qu'un Belge peut arriver à se hisser parmi les meilleurs athlètes olympiques", assure Marchant qui a découvert le ski à deux ans et demi en famille.

Il se fait rapidement un nom dans les compétitions de jeunes, en terminant notamment 9e du slalom des Mondiaux juniors en 2016.

"Quand j'ai fait mes premières courses en France, j'étais +le Belge qui fait du ski+. C'était cliché. Puis, peu à peu, à force de bons résultats, j'ai gagné en respect", sourit-il.

"Même si on n'a pas les infrastructures dans notre pays, s'il n'y a pas de montagnes chez nous, si on travaille dur, on peut faire de belles choses", conclut le meilleur skieur belge de l'histoire. Sans aucun doute le plus motivé aussi.