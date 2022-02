JO 2022: les Belgian Bullets se loupent à l'entrainement : "une première en onze ans de carrière"

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts disputeront vendredi les deux premières manches de l'épreuve de bobsleigh à deux. En vue de ce rendez-vous, les Belgian Bullets se sont entrainées aujourd'hui avec leur bob, Ruby, au Centre Nationale des sports de glisse de Yanqing.

Manifestement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Lors du premier run d'entrainement de la journée, les deux belges se sont classées huitièmes, mais au départ de leur deuxième run, Aerts a glissé, laissant Vannieuwenhuyse seule. "J'ai soudain senti que le traineau était très lourd à pousser", a expliqué An Vannieuwenhuyse en riant. "Mais le run en lui-même était bon. Ce qui est surprenant car, sans coéquipier à l'arrière, vous avez moins de stabilité. Cet incident est une première en onze ans de carrière, espérons que ça n'arrivera pas vendredi ou samedi". Le duo a envisagé de sauter la dernière séance d'entrainement mais s'est ensuite ravisé. "Je ne veux pas commencer la campagne olympique avec un départ pareil", a déclaré Sara Aerts. Les Bullets effectueront donc deux autres runs d'entrainement jeudi.

Aux Jeux de 2018 à Pyeongchang, An Vannieuwenhuyse, alors accompagnée de Sophie Vercruyssen avait décroché la 12e place de la compétition de bobsleigh a deux. Sara Aerts, 38 ans, disputera sa dernière course de bobsleigh à Pékin. A Pyeongchang, l'ancienne heptathlète avait terminé 11e en duo avec Elfje Willemsen. Vannieuwenhuyse et Aerts visent le top 10, et idéalement un diplôme olympique (top 8). "Nous n'avons pas eu la meilleure saison, mais comme le circuit est techniquement très difficile et que nous avons de bonnes sensations à l'entraînement, notre ambition est réaliste", conclut Vannieuwenhuyse, qui espère qu'un bon résultat donnera un nouvel élan au projet des Belgian Bullets.