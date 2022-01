JO 2022 : Le tribunal confirme les sélections pour Pékin d'Evy Poppe et Dries Van den Broecke

Van den Broecke et Poppe ont été sélectionnés sur la base de critères internes à la fédération de ski et de snowboard à la place de Verbeke et Smans. Cette dernière a exprimé son mécontentement sur Instagram jeudi. Smans a donné à la Belgique une place de quota dans les épreuves de Big Air et Slopestyle en terminant 13e au classement olympique, alors que Poppe n'a terminé que 36e.

"En tant que fédération, nous devons suivre les règlemente et sur cette base, la Fédération royale belge de ski a proposé au COIB de sélectionner Poppe", indique Sneeuwsport Vlaanderen sur son site internet. "Le sport de haut niveau est dur et même dénué d'émotions, quand il s'agit de sélections objectives. Nous suivons les conventions qui ont été établies dans le passé. Apporter des modifications maintenant reviendrait à passer à des sélections subjectives, ce que nous voulons éviter dans tous les sports. Les décisions sont censées être prises sur base de règles établies de manière objective. Aujourd'hui, le résultat est amer. Une athlète (Evy Poppe, ndlr) obtient un meilleur résultat qu'une autre pour un écart minime C'est maintenant à nous de suivre les règles et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les athlètes sélectionnés se préparent le mieux possible pour les Jeux. Nous pensons à ceux qui restent à la maison et souhaitons d'excellents résultats à la délégation qui se rend en Chine".