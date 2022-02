JO 2022 : l'Ouïghoure Dinigeer Yilamujiang allume la vasque olympique, le pied de nez de Pékin au reste du monde

Ce choix apparaît comme un pied de nez aux pays occidentaux, Etats-Unis en tête, qui ont choisi de boycotter diplomatiquement les JO de Pékin, invoquant des violations des droits de l'Homme au Xinjiang (nord-ouest), région où l'ethnie musulmane ouïghoure est majoritaire.

Pour Human Rights Watch, il s'agit même d'un "doigt d'honneur au reste du monde". "Le Comité international olympique (CIO) affirme que les Jeux sont apolitiques alors que cette décision l'est on ne peut plus", fustige l'ONG.

Interrogé lors d'une conférence de presse, le porte-parole du CIO Mark Adams n'a pas évoqué l'origine ethnique de Dinigeer Yilamujiang, faisant simplement remarquer qu'"en tant que sportive qualifiée pour les Jeux, elle avait le droit d'être là d'où qu'elle vienne, quel que soit son origine".