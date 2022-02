JO 2022 : Johannes Thingnes Boe, la couronne dorée norvégienne

Lors du dernier championnat du monde, cet hiver au Grand Bornand (Alpes françaises), Johannes Thingnes Boe n’a glané qu’un seul titre. Un début de saison difficile, "On s’est disputé. Le début de saison a été chaotique avec ses problèmes sur le tir couché, le fait qu’il s’entraîne en dents de scie. On sait ses qualités, qu’il est capable de progresser de course en course. A Noël, on a rebossé les choses", a expliqué son coach, Siegfried Mazet.

Malgré 7 jours passés en isolement, le Norvégien a fait état de tout son talent lors de ces Jeux et le début de saison en dents de scie est oublié et aussi loin que ses concurrents.