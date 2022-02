JO 2022 : Jean-Michel Saive : "Ces JO à Pékin vont nous donner un gros boost pour Paris 2024"

Après de beaux jeux à Tokyo, le Team Belgium a enchaîné avec une belle quinzaine à Pékin. De quoi booster le moral du Président à deux ans seulement des JO de Paris : "C’est vrai que pour moi personnellement, et égoïstement, ce sont de bons résultats. Mais ce sont les athlètes qui performent. Ça va nous donner un boost et on pense déjà aux JO de Paris. Ce sera à côté de la maison. La pression sur nos athlètes sera différente et sans doute plus importante qu’à Tokyo. Mais ce sera une belle vitrine et il faudra en profiter", a conclu Jean-Michel Saive.