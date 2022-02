JO 2022 : Hanne Desmet a fait "le plein de confiance" après sa première finale et une "journée spéciale" sur la piste de short-track

Hanne Desmet s'est hissée ce lundi jusqu'en finale du 500m en short-track, où elle a terminé à la cinquième et dernière place alors qu'elle dispute pour la première fois les Jeux Olympiques. La patineuse de vitesse de 25 ans n'est pas passée loin d'un authentique exploit - la Belgique n'a décroché que six médailles aux Jeux d'hiver -, mais son séjour à Pékin est encore loin d'être terminé, puisqu'elle prendra part également au 1.000m et au 1.500m.

"Sur cette distance, le 500 mètres, je n'attendais pas grand-chose, a dévoilé Hanne Desmet, vice-Championne du Monde du 1.000m, au micro de nos confrères de Sporza. Je voulais prendre cette compétition comme un échauffement, trouver de bonnes sensations sur la glace avant les prochaines échéances, et voir aussi où en est la concurrence. Et puis, me voilà en demi-finale puis en finale, face aux meilleures patineuses du monde sur cette distance alors que ce sont mes premiers Jeux. C'était une journée spéciale ! En finale, je venais de tomber (en demi-finale, ndlr) et mon départ n'a pas été idéal, ma fin de course a été meilleure. Cela aurait dû durer plus longtemps pour moi ! J'ai battu mon meilleur temps sur cette distance d'une seconde, c'est très positif ! Je me réjouis d'aborder la suite de ces Jeux Olympiques, j'ai fait le plein de confiance avec cette compétition."