JO 2022 : forfait pour le Super G, Armand Marchant est inquiet pour la suite de ses Jeux

Armand Marchant a déclaré forfait pour le Super G des Jeux Olympiques de Pékin "pour se concentrer pleinement sur le slalom et le géant" annonce le COIB. Ce sont en fait les Jeux de notre porte-drapeau qui sont compromis en raison d’une blessure à la cheville.



Marchant souffre d’une rupture partielle d’un tendon de la cheville. Il s’est blessé lors de la première manche du slalom de Schladming, sa dernière course avant de s’envoler pour la Chine. Armand est pour l’instant dans l’impossibilité de skier en raison de la douleur. Il a donc logiquement renoncé au Super G, prévu ce mardi 8 février à Yanqing. La stratégie est de se tester le week-end prochain avant le géant (13). Le slalom, sa meilleure discipline, est programmé le 16.



C’est un nouveau coup dur pour Marchant qui n’a pas été épargné par les blessures dans sa carrière. Il y a quatre ans, il avait dû renoncer aux JO à cause d’une blessure au genou.