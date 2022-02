JO 2022 - Florent Claude (Biathlon): "Pourquoi ne pas obtenir une médaille?"

Une belle performance en individuel avant de porter haut les couleurs belges à l'occasion du relais. Une première dans l'histoire du biathlon belge. "C'est une fierté. En 2018, on était que deux. Aujourd'hui, on est en capacité d'avoir un relais. La Belgique s'installe sur la carte du biathlon. Et le vecteur vent pourrait, là aussi, nous permettre de rester devant. En tout cas, le plus longtemps possible".

Et enfin, ces Jeux seront aussi l'occasion d’un affrontement fraternel. Son frère Fabien, membre de l'équipe de France, est lui aussi présent. "On se chambre. On se débriefe après nos courses. Il y a une petite compétition même si on se souhaite le meilleur. C'est un des meilleurs biathlètes du monde. J'ai la chance de m'entrainer avec lui. D’ailleurs, vu son niveau, ce seront des Jeux réussis si je finis devant lui ", plaisante Florent Claude.