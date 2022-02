JO 2022 – De la chance belge à la suprématie néerlandaise : records à battre à Pékin

A 35 ans, la patineuse de vitesse entame ses cinquièmes Jeux Olympiques. Médaillée à 11 reprises, dont 5 en or, elle peut ravir la deuxième place dans le classement des médailles puisqu’elle est engagée dans trois catégories (1000 m, 1500 m et 3000 m). Elle pourrait ainsi dépasser les Norvégiens Bjorn Daehlie (ski de fond) et Ole Einar Bjorndalen (Biathlon), qui ne sont plus en activité, et se retrouver sur la deuxième marche du podium derrière la skieuse de fond Norvégienne Marit Bjorgen.