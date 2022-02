JO 2022 – Comprendre le bobsleigh : les règles, les rôles, les points d'attention de cette tradition Olympique

A 2 ou à 4, le principe est le même. Un pilote, un ou trois pousseurs selon le nombre de participants et un freineur qui est aussi un des pousseurs. Chaque place a son importance. Le but est simple, descendre le plus vite possible.

Le pilote, situé à l’avant, est chargé de trouver les meilleures trajectoires pour amener son bob en bas de la piste dans un temps record. Pas assez ou trop de pression, le bob dérape. Trop bas dans les virages, le bob ralentit. Rentrer trop tard dans une courbe et le virage suivant sera compliqué. C’est un véritable travail d’anticipation, il faut trouver le bon équilibre.

Les pousseurs, situés derrière, doivent pousser un maximum sur les 50 premiers mètres et monter le plus vite possible pour adopter une position aérodynamique. Le plus rapide est situé à l’arrière, on y retrouve souvent des anciens coureurs venus de l’athlétisme. C’est aussi lui qui est chargé de freiner une fois la ligne d’arrivée franchie.