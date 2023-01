JLo aurait dû être à la place de Christina Aguilera dans ce moment pop culture iconique !

Personne n’a oublié ce moment culte aux MTV Video Music Awards en 2003: le fameux baiser de Madonna à Britney Spears et Christina Aguilera. Mais si le patron de MTV avait déjà révélé qu’en réalité, les 2 jeunes chanteuses n’étaient pas, à l’époque, dans la top liste de la Madone pour échanger ce baiser, c’est à présent Jennifer Lopez qui l’affirme : c’est elle qui aurait dû embrasser Madonna !

Cette année-là, Madonna devait monter sur scène pour livrer une compil de ses tubes. Britney sortait d’abord d’un gâteau en tenue de mariée pour entamer Like a Virgin, puis la Queen of Pop et Christina la rejoignaient. Et si l’image de Madonna roulant une pelle à Britney est encore gravée dans toutes les mémoires, le baiser échangé avec Aguilera l’est moins car on ne l’avait vu qu’une fraction de seconde, le caméraman étant trop occupé à filmer la réaction de l’ex de Britney de l’époque, Justin Timberlake.

Mais à présent, JLo a affirmé dans une interview avec E ! News que c’est elle qui aurait dû embrasser Madonna lors de cette cérémonie !

"Je tournais un film au Canada et nous nous étions rencontrées, elle, Britney et moi chez elle, et nous avions parlé de le faire. Mais je ne pouvais tout simplement pas quitter le tournage… alors ils ont demandé à Christina de prendre ma place", a expliqué la bomba latina.

Dans l’interview, JLo ne s’est pas cachée de (re) dire la "grande fan" de Madonna qu’elle est et qu’elle avait toujours été.

Et si ce baiser n’a finalement jamais pu avoir lieu entre ces deux-là, Madonna l’a par contre reproduit en juin dernier avec Britney, invitée à la réception du mariage de la star enfin libérée de la tutelle de son père.

Madonna, aujourd’hui âgée de 64 ans, a annoncé ce mardi son grand retour sur scène lors d’une tournée mondiale best-of de 35 dates pour marquer ses 40 ans de carrière. Quant à l’actu de JLo, elle n’est pas (encore) musicale mais on la retrouvera dans la comédie d’action Shotgun Wedding ce 27 janvier en streaming.