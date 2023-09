JJ Cale : un style souvent imité, mais unique en son genre

Cette semaine, on s'attarde sur un homme qui a créé un son, le "Tulsa Sound", et qui est devenu maître de la musique "laid back", un style rythmé mais paresseux.

C'est sur son deuxième album, Really, sorti en 1972, qu'on s'arrêtera aujourd'hui.

En fait, cet artiste ne pensait pas qu'il allait devenir un jour célèbre jusqu'alors. Et c'est grâce à un guitariste anglais, un certain Eric Clapton, qui a réenregistré "After Midnight" que le morceau original de JJ Cale a eu une deuxième vie sur les ondes américaines.

On vous laisse découvrir la suite de l'histoire de cet artiste emblématique, repris notamment par Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash et Deep Purple, dans la vidéo ci-dessus.