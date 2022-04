Jive et Quick Step avec la troupe de Danse avec les stars

Danse avec les stars, c’est une émission de télé populaire dans le monde entier, mais pour nous il s’agit surtout du show qui nous a fait vibrer quand Loïc Nottet l’a remporté en 2015.

Si vous rêvez de voir virevolter sur scène Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett ou encore Christian Millette : magnifique nouvelle, 8 danseurs du grand concours télévisuel sont en tournée et forment la troupe D’pendance. Ils seront de passage au Forum de Liège, au Cirque Royal (Bruxelles) ainsi qu’au Théâtre Royal de Mons, les 14, 15 mai et 5 juin prochains. On nous promet de la sensualité, de la complicité et beaucoup de belles robes qui brillent, tous les ingrédients réunis pour mettre des paillettes dans notre vie !