Jimmy Sommerville : son apparition surprenante dans un clip d'Oliver Sim, membre des XX

Vaut-il mieux redécouvrir Jean-Luc Godard ou Maurice Pialat ? La Maison des Bois, joyau brut du patrimoine audiovisuel, où peut-on le revoir ? Comment Oliver Sim a-t-il convaincu Jimmy Sommerville de chanter sur son émouvant Hideous ? Comment Anne-Marie reprend-elle I just called to say I love you de Stevie Wonder sans vraiment le reprendre ? Et comment Pixar tire sur la ficelle avec Cars on the road ? Tatyana est-elle une nouvelle chanteuse à suivre ? Et pourquoi Gaëtan Roussel a-t-il eu envie de reformer Louise Attaque ?

Que de questions ! Certes, mais que de réponses dans La semaine des 5 heures de ce 15 septembre.