Jimmy Page partage un inédit de Led Zeppelin

" Il y a 50 ans jour pour jour, Houses of the Holy est sorti", écrit Jimmy Page sur son site web. Mon idée originale pour les premières pistes de Houses of the Holy était une courte intro qui s’enchaînerait à "The Seasons", qui deviendra plus tard "The Rain Song" . Là encore, il y aurait un mouvement instrumental contrasté de guitare acoustique avec un mélotron qui conduirait au chant et au premier couplet de la chanson."

" The Seasons" était une sorte de mémo que je m'adressais à moi-même pour me souvenir de la séquence de la chanson et des diverses idées que j'avais eues pour elle à l'état embryonnaire. J'ai travaillé dessus pendant une soirée à la maison. Pendant les répétitions de l’intro, intitulée "The Plumpton and Worcester Races", la section du milieu est née et l’intro s'est transformée en "The Song Remains The Same" . Ces répétitions ont eu lieu à Puddle Town, sur la rivière Piddle, dans le Dorset, au Royaume-Uni. "