Jimmy Page n’a jamais répondu à l’invitation d’Ozzy Osbourne pour jouer sur le nouvel album

Ozzy Osbourne a expliqué que son invitation à Jimmy Page était restée sans réponse, alors qu’il lui proposait de collaborer à son prochain album Patient Number 9.

L’ancien chanteur de Black Sabbath a rassemblé un casting qui laisse rêveur pour cet album à venir le 9 septembre : Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) et le regretté Taylor Hawkins (Foo Fighters) pour les parties de batterie, Robert Trujillo (bassiste de Metallica), Jeff Beck, Duff McKagan (GNR), Tony Iommi de Black Sabbath, Eric Clapton, Mike McCready (Pearl Jam), Josh Homme (Queens of The Stone Age) et Zakk Wylde (Black Label Society).

Mais il aurait adoré que Jimmy Page réponde aussi à son invitation : " je ne sais même pas s’il joue encore, mais je m’étais dit qu’avoir Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page, soit les meilleurs guitaristes du monde, aurait été génial. Mais je n’ai jamais eu de nouvelles de lui, peut-être qu’il a perdu son téléphone ou quelque chose du genre. "

"Patient Number 9" track listing :

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues