Jimmy Page et Jack White ont aimé "St Anger" de Metallica

Le huitième album studio de Metallica, St Anger, qui fête cette année son vingtième anniversaire, reste pour beaucoup un élément dispensable de la discographie du groupe.

Sorti dans le sillage de tensions au sein de Metallica et du départ du bassiste Jason Newsted, il n’a pas su séduire ses fans.

Pourtant, il a aussi de fervents défenseurs et parmi eux, le dieu de la guitare de Led Zeppelin, Jimmy Page, et la légende des White Stripes, Jack White. Selon Bob Rock, le producteur de l’album, lors d’une récente interview sur le podcast Talk Is Jericho de Chris Jericho, les deux grands noms du rock ont tenu à venir le voir et à lui faire l’éloge de St Anger après sa sortie.

"Jack White, lors de la première du documentaire musical It Might Get Loud (2008) – j’étais à Toronto à ce moment-là – s’est approché de moi et m’a dit : "Au fait, j’adore St Anger, c’est un album extraordinaire", et il est parti", a expliqué Bob Rock.

"Jimmy Page ", poursuit-il, " sans vouloir citer de noms, était au Sunset Marquis [le célèbre hôtel d’Hollywood] et prenait son petit-déjeuner de l’autre côté de la piscine. Quelqu’un est passé et a dit : "Je viens voir Bob Rock". Jimmy a dit : "Oh, Bob est là ?" Il s’est approché et m’a parlé, ce qui m’a époustouflé, moi qui viens de Winnipeg, que Jimmy Page connaisse même mon nom, vous savez ? Et il m’a dit : "Au fait, j’adore St Anger, c’est un super album". Donc ça va : ces deux types ont acheté le disque, et ça me va !".

Metallica sort d’ailleurs un nouvel EP live de 4 titres dont deux extraits de leur dernier album en date et deux classiques.

Ce Live in Amsterdam qui n’est, jusqu’à présent, disponible que sous format digital et exclusivement sur Amazon Music, a été enregistré en avril dernier aux studios Ready Set d’Amsterdam.

On y retrouve deux extraits du dernier album du groupe 72 Seasons (sorti le 14 avril dernier) " Lux Æterna " et " If Darkness Had A Son ", de même que deux grands classiques : " Master Of Puppets " et " Nothing Else Matters ".