Jimmy Page de Led Zeppelin salue le "génie" de Kate Bush

Jimmy Page a rendu un hommage émouvant au "génie" de Kate Bush, saluant l’artiste anglaise pour avoir créé "certains des morceaux les plus extraordinaires que j’ai eu le plaisir de découvrir".

L’ancien leader, guitariste et producteur de Led Zeppelin a été ému de faire ces commentaires alors qu’il repensait à la résidence Before the Dawn de 22 concerts de Kate Bush à l’Hammersmith Odeon de Londres en 2014, une tournée qui s’est étendue du 26 août au 1er octobre de cette année-là. Dans un nouveau post sur Instagram, il mentionne qu’il a été assez "chanceux" de recevoir deux billets pour l’un des concerts, auquel il a assisté avec sa petite amie Scarlett Sabet.

"Le sentiment d’amour et de respect pour Kate était tangible", écrit-il. "Son spectacle a donné la mesure de son génie et de sa vision passée, présente et future. Chacun d’entre nous a été véritablement ému par son concert, tant sur le plan visuel que musical".

Voici l’hommage complet, publié le 3 septembre :

En ce jour de 2014, j’ai vu Kate Bush à l’Hammersmith Odeon de Londres.

Kate Bush est une artiste et une auteure dont les œuvres sont parmi les plus extraordinaires que j’ai eu le plaisir de découvrir. Dès que j’ai entendu "Man With A Child In His Eyes", écrite pendant son adolescence et figurant sur son premier album, j’ai su qu’il s’agissait d’un talent unique, doté d’une profonde compréhension de tout ce qui touche à la musique. Elle a continué à se développer artistiquement et a publié un catalogue de musique lyrique fascinant au fil des ans.

En 1979, Kate Bush a donné son dernier concert à l’Hammersmith Odeon de Londres. À partir de ce moment-là, elle est devenue une 'recluse à succès'. Lorsqu’il a été annoncé en 2014 qu’elle donnerait une série de concerts à l’Hammersmith Odeon, les billets se sont évaporés. J’ai toutefois eu la chance de recevoir deux billets et j’ai accompagné la poétesse Scarlett Sabet pour vivre cette expérience ensemble. Kate a suscité un engagement sans pareil de la part du public qui assistait à ses concerts. Elle a demandé au public présent de ne pas enregistrer le spectacle ce soir-là et les gens s’y sont tenus. Je pense qu’un lynchage public attendait toute personne qui aurait désobéi.

