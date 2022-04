Jimmy Fallon parodie Emmanuel Macron dans "The Tonight Show"

La photo d’Emmanuel Macron chemise ouvert et torse poilu apparent après son meeting à Marseille a fait le tour du monde et a même inspiré le présentateur américain Jimmy Fallon ! Lors de l’ouverture du "The Tonight Show" de ce mercredi, Jimmy Fallon a poussé la chansonnette en parodiant le président-candidat.

“Est-ce que vous avez vu la photo du président Français Emmanuel Macron qui a fait le tour du monde hier ?" interroge Jimmy Fallon. "Emmanuel Macron nous a demandé s’il pouvait produire dans notre émission en avant-première sa nouvelle chanson pour la campagne présidentielle” explique Jimmy Fallon avant de disparaître pour mieux revenir… Déguisé en Emmanuel Macron. Pour le parodier, le présentateur a réuni tous les clichés français : le mauvais accent, le béret, le verre de vin et la baguette. Il a aussi ouvert largement sa chemise pour dévoiler une tonsure digne de celle qu’on a pu voir sur la photo de la photographe officielle d’Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière.

Bonjour, c’est moi, avec ma poitrine velue. Pensez-vous que je suis sexy ? J’espère vraiment que vous direz ‘oui’. J’ai mené une bonne politique économique, et je devrais choisir en tant que vice-président, Emily in Paris…

Le présentateur enchaîne les clichés sur la France et joue au séducteur, une attention particulière a été faite pour que toutes ses phrases riment en 'e' (prononcé 'i' en anglais). "Je suis aussi français que possible. Je peux vous faire entrer gratuitement à la pâtisserie. Le chef, c’est Ratatouille." La parodie a été largement applaudie par le public présent au "The Tonight Show" ce soir-là et est maintenant reprise dans la presse du monde entier. C’est sur cette phrase que se termine la chanson de Jimmy Fallon : "Maintenant je dois dire Adieu, mais en 2022, si vous votez tous pour moi, je murmurerai merci."